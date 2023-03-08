0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:09

Шаповалов: «Моя мама сильная, умная, заботливая. Без нее мой шанс стать профессионалом был бы равен нулю»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал о влиянии мамы на его карьеру.

«Когда моя мама играла в Советском Союзе, она чувствовала, что у нее нет возможности реализовать свой потенциал из-за денег. Поэтому она посвятила свою взрослую жизнь тому, чтобы дать мне этот шанс. Когда я ушел из канадской программы, она арендовала склад и установила в нем два корта. Это была моя новая академия. Это было очень рискованно для нее в финансовом плане, но она хотела построить место, где я мог бы развивать свою игру. Она пригласила лучших теннисистов, которых знала в этом районе, и начала тренировать нас. Это моя мама. Она такая сильная, умная, заботливая. Без нее мой шанс стать профессионалом был бы равен нулю», — приводит Sporskeeda слова канадца.

23-летний Шаповалов является победителем одного турнира АТР, обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Канады (2022) и Кубка АТР (2022).

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-my-mother-knew-game-better-taken-seriously-denis-shapovalov-opens-struggles-mother-face?key1=newsnowltennis
Теннис
Денис Шаповалов
Обсудить
Читайте также
Гол Овечкина не спас «Вашингтон». Кризис команды продолжается
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
Минск заявил о задержании более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину
Заявления Шойгу на селекторном совещании. Главное
Пригожин сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафельников рассказал о значении уверенности в игре Медведева