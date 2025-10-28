Видео
28 октября, 17:56

Хачанов сыграет с Фонсекой во втором круге турнира в Париже

Сергей Ярошенко

Бразилец Жоау Фонсека обыграл канадца Дениса Шаповалова в первом круге турнира в Париже — 5:7, 6:4, 6:3.

Матч продлился 2 часа 6 минут.

Фонсека 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Шаповалова 9 эйсов, 9 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем круге 19-летний Фонсека встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Жоау Фонсека (Бразилия) — Денис Шаповалов (Канада) — 5:7, 6:4, 6:3

1

  • hаnt64

    Надеялся, что Денис вздует этого бразильского барана... Ну что же, активно болеем за Карена.

    28.10.2025

    Теннис
    Денис Шаповалов
    Карен Хачанов
