Хачанов сыграет с Фонсекой во втором круге турнира в Париже

Бразилец Жоау Фонсека обыграл канадца Дениса Шаповалова в первом круге турнира в Париже — 5:7, 6:4, 6:3. Матч продлился 2 часа 6 минут. Фонсека 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Шаповалова 9 эйсов, 9 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. В следующем круге 19-летний Фонсека встретится с россиянином Кареном Хачановым. Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Жоау Фонсека (Бразилия) — Денис Шаповалов (Канада) — 5:7, 6:4, 6:3