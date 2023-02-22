Действующий победитель турнира в Дохе Баутиста Агут проиграл во втором круге соревнования

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 250 в Дохе.

Действующий победитель турнира проиграл австралийцу Кристоферу О'Коннеллу со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 4:6. Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут.

На счету 28-й ракетки мира Баутиста Агута 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13. 94-я ракетка О'Коннелл 11 раз подал навылет, допустил 2 двойные и реализовал 4 брейк-пойнта из 13.

В четвертьфинале австралиец встретится с победителем матча Лайам Броади (Великобритания) — Даниил Медведев (Россия).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 377 025 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 5) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4