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Сегодня, 17:47

Димитров обыграл Де Минаура и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Сергей Разин
корреспондент
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Болгарский теннисист Григор Димитров в четвертьфинале турнира в Роттердаме обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 2 часа 36 минут. На счету 31-летнего болгарина 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. У 24-летнего австралийца 4 эйса, 6 ошибок на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В полуфинале Димитров встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 074 505 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Григор Димитров (Болгария) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 6:3, 3:6, 7:6 (8:6)

Григор Димитров
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