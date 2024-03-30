Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

30 марта, 04:51

Димитров обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
Григор Димитров.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу в полуфинале турнира в Майами. В трех сетах он выиграл у немца Александра Зверева — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Матч продолжался 2 часа 39 минут. 32-летний болгарин сделал 18 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 подач навылет, 1 двойную ошибку и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 2).

Ранее в финал вышел итальянец Янник Синнер, который обыграл россиянина Даниила Медведева — 6:1, 6:2.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Григор Димитров (Болгария, 11) — Александр Зверев (Германия, 4) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Григор Димитров
2
18
Читайте также
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев проиграл Синнеру пятый раз подряд

Медведев: «Против Синнера недостаточно просто пытаться его победить»