Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

29 марта, 17:29

Димитров — о том, предчувствует ли он свои победы: «Каждое утро читаю гороскоп»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Болгарский теннисист Григор Димитров на пресс-конференции перед матчем с немцем Александром Зверевым в 1/2 финала «мастерса» в Майами ответил на вопрос о том, предчувствует ли он победу в предстоящей встрече.

«Да, я люблю читать гороскоп каждое утро (смеется). Мне нравится это делать. Это отличный вопрос. Но нет. Не совсем. Кроме того, последние два-три дня я практически не практиковал удары на тренировках. В течение дня и вечером состояние меняется. Я всегда стараюсь сосредоточиться на том, что работает. Это базовые вещи: восстановление, подготовка к матчам, отдых, питание. Из этого складывается общее состояние», — цитирует Димитрова Sportskeeda.

В четвертьфинале турнира Димитров одержал победу над второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом со счетом 6:2, 6:4. Его матч со Зверевым пройдет в ночь на 30 марта. На данный момент счет в личных встречах 7-1 в пользу немца.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-i-love-reading-horoscope-every-morning-grigor-dimitrov-jokes-foreseeing-victory-carlos-alcaraz-miami-open-qf?key1=newsnowltennis
Теннис
Григор Димитров
1
0
Читайте также
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафельников: «Синнер заметно прибавил, поэтому и стал обыгрывать Медведева»

Медведев — Синнер: смотреть трансляцию матча в Майами онлайн