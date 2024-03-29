Димитров прокомментировал победу над Алькарасом на турнире в Майами

Болгарский теннисист Григор Димитров подвел итоги матча против испанца Карлоса Алькараса (6:2, 6:4) в четвертьфинале турнира в Майами.

«Для победы над Карлосом надо показать максимум. Иначе не выйдет. Порой простота гениальна. Это очень сложно воплотить в жизнь — особенно с таким оппонентом. Но я смог диктовать игру и читать ее лучше, чем в прошлый раз», — сказал Димитров в послематчевом интервью.

В полуфинале Димитров сыграет с немцем Александром Зверевым, который победил венгра Фабиана Марожана — 6:3, 7:5. В другом полуфинале россиянин Даниил Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером.