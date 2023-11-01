Димитров рассказал, за счет чего ему удалось победить Медведева на турнире в Париже

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира в Париже.

«Я думаю, имела значение выносливость. Я был очень выносливым на протяжении всего матча. Я старался навязывать свою игру и контролировать удары. Я думаю, что на прошлой неделе мое выступление также дало мне большое понимание того, что я способен на большее. Да, сегодня был непростой день, но я очень рад, что мне удалось сдержать эмоции и продолжить игру», — сказал Димитров.

В третьем круге «мастерса» в Париже Димитров сыграет с казахстанским теннисистом Александром Бубликом. Матч пройдет 2 ноября.