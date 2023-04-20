Димитров снялся с матча с Де Минауром в Барселоне из-за болезни

Болгарский теннисист Григор Димитров снялся с турнира ATP 500 в Барселоне из-за болезни.

В 1/8 финала он должен был сыграть с Алексом Де Минауром (Австралия).

Австралиец вышел в четвертьфинал без борьбы, где встретится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада,) — Стефанос Циципас (Греция,).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Григор Димитров (Болгария, 11) — 0:0 отказ 2-го игрока