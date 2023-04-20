Димитров снялся с матча с Де Минауром в Барселоне из-за болезни

Сегодня, 12:12
Болгарский теннисист Григор Димитров снялся с турнира ATP 500 в Барселоне из-за болезни.
В 1/8 финала он должен был сыграть с Алексом Де Минауром (Австралия).
Австралиец вышел в четвертьфинал без борьбы, где встретится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада,) — Стефанос Циципас (Греция,).
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 722 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Григор Димитров (Болгария, 11) — 0:0 отказ 2-го игрока