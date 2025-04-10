Димитров встретится с Де Минауром в 1/4 финала «мастерса» в Монте-Карло

10 апреля, 21:01
Болгарин Григор Димитров стал четвертьфиналистом турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло.
18-я ракетка мира победил чилийца Алехандро Табило в третьем круге — 6:3, 3:6, 6:2. Матч длился 1 час 58 минут.
Соперником Димитрова в матче за выход в полуфинал станет австралиец Алекс Де Минаур, который победил россиянина Даниила Медведева (6:2, 6:2).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Григор Димитров (Болгария, 15) — Алехандро Табило (Чили) — 6:3, 3:6, 6:2