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10 апреля, 21:01

Димитров встретится с Де Минауром в 1/4 финала «мастерса» в Монте-Карло

Руслан Минаев
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Болгарин Григор Димитров стал четвертьфиналистом турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло.

18-я ракетка мира победил чилийца Алехандро Табило в третьем круге — 6:3, 3:6, 6:2. Матч длился 1 час 58 минут.

Соперником Димитрова в матче за выход в полуфинал станет австралиец Алекс Де Минаур, который победил россиянина Даниила Медведева (6:2, 6:2).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Григор Димитров (Болгария, 15) — Алехандро Табило (Чили) — 6:3, 3:6, 6:2

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Григор Димитров
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