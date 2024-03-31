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31 марта, 20:39

Димитров: «Синнер — прекрасный теннисист, но, прежде всего, он замечательный человек»

Алина Савинова
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Болгарский теннисист Григор Димитров в преддверии финала с третьей ракеткой мира Янником Синнером на турнире в Майами признался, что восхищается итальянцем.

«На данный момент Янник Синнер , очевидно, лучший игрок в мире. Он прекрасный теннисист, цифры это подтверждают. Он проиграл только один матч в этом году. Но, прежде всего, Янник — замечательный человек. Я восхищаюсь им. Он очень вежливый, и это благодаря его семье и команде. Я готов, я хочу сыграть с ним. Это будет отличный финал», — приводит Tennis World слова спортсмена.

Финальный матч между Димитровым и Синнером состоится в воскресенье, 31 марта. Начало — в 22.00 по московскому времени. В случае победы в Майами итальянец станет второй ракеткой мира.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/143672/grigor-dimitrov-shares-a-very-personal-praise-for-jannik-sinner/
Теннис
Григор Димитров
Янник Синнер
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