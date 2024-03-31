Димитров: «Синнер — прекрасный теннисист, но, прежде всего, он замечательный человек»

Болгарский теннисист Григор Димитров в преддверии финала с третьей ракеткой мира Янником Синнером на турнире в Майами признался, что восхищается итальянцем.

«На данный момент Янник Синнер , очевидно, лучший игрок в мире. Он прекрасный теннисист, цифры это подтверждают. Он проиграл только один матч в этом году. Но, прежде всего, Янник — замечательный человек. Я восхищаюсь им. Он очень вежливый, и это благодаря его семье и команде. Я готов, я хочу сыграть с ним. Это будет отличный финал», — приводит Tennis World слова спортсмена.