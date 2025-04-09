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9 апреля, 20:11

Димитров и Попырин вышли в третий круг «мастерса» в Монте-Карло

Руслан Минаев
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Болгарин Григор Димитров победил монегаска Валентина Вашеро во втором круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло — 4:6, 6:3, 6:1. Матч длился 1 час 50 минут.

Австралиец Алексей Попырин во втором круге обыграл американца Фрэнсиса Тиафо — 3:6, 6:3, 6:3. Матч длился 2 часа 5 минут.

В третьем круге соперником Димитрова станет чилиец Алехандро Табило, который обыграл во втором круге Новака Джоковича. Попырин сыграет с Каспером Руудом из Норвегии.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Алексей Попырин (Австралия) — Фрэнсис Тиафо (США, 14) — 3:6, 6:3, 6:3

Григор Димитров (Болгария, 15) — Валентин Вашеро (Монако, WC) — 4:6, 6:3, 6:1

Григор Димитров
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