Димитров и Попырин вышли в третий круг «мастерса» в Монте-Карло

Болгарин Григор Димитров победил монегаска Валентина Вашеро во втором круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло — 4:6, 6:3, 6:1. Матч длился 1 час 50 минут. Австралиец Алексей Попырин во втором круге обыграл американца Фрэнсиса Тиафо — 3:6, 6:3, 6:3. Матч длился 2 часа 5 минут. В третьем круге соперником Димитрова станет чилиец Алехандро Табило, который обыграл во втором круге Новака Джоковича. Попырин сыграет с Каспером Руудом из Норвегии. Монте-Карло (Монако) Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Алексей Попырин (Австралия) — Фрэнсис Тиафо (США, 14) — 3:6, 6:3, 6:3 Григор Димитров (Болгария, 15) — Валентин Вашеро (Монако, WC) — 4:6, 6:3, 6:1