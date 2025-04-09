Димитров и Попырин вышли в третий круг «мастерса» в Монте-Карло

9 апреля, 20:11
Болгарин Григор Димитров победил монегаска Валентина Вашеро во втором круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло — 4:6, 6:3, 6:1. Матч длился 1 час 50 минут.
Австралиец Алексей Попырин во втором круге обыграл американца Фрэнсиса Тиафо — 3:6, 6:3, 6:3. Матч длился 2 часа 5 минут.
В третьем круге соперником Димитрова станет чилиец Алехандро Табило, который обыграл во втором круге Новака Джоковича. Попырин сыграет с Каспером Руудом из Норвегии.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Алексей Попырин (Австралия) — Фрэнсис Тиафо (США, 14) — 3:6, 6:3, 6:3
Григор Димитров (Болгария, 15) — Валентин Вашеро (Монако, WC) — 4:6, 6:3, 6:1