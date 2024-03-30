Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

30 марта, 08:41

Димитров впервые с 2018 года вернется в топ-10 рейтинга после победы над Зверевым

Игнат Заздравин
Корреспондент
Григор Димитров.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Болгарский теннисист Григор Димитров поднимется в топ-10 рейтинга ATP после выхода в финал турнира в Майами.

В полуфинале 32-летний болгарин в трех сетах победил немца Александра Зверева — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Эта победа и выход в финал турнира позволят Димитрову вернуться в топ-10 мирового рейтинга ATP. Он поднимется в десятку лучших впервые с 2018 года.

В финале турнира в Майами Димитров сыграет с итальянцем Янником Синнером, который в 1/2 финала обыграл действующего чемпиона турнира Даниила Медведева (6:1, 6:2).

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Григор Димитров
2
Обсудить
Читайте также
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев: «Против Синнера недостаточно просто пытаться его победить»

Димитров прокомментировал победу над Зверевым и возвращение в топ-10 рейтинга