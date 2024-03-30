Димитров впервые с 2018 года вернется в топ-10 рейтинга после победы над Зверевым

Болгарский теннисист Григор Димитров поднимется в топ-10 рейтинга ATP после выхода в финал турнира в Майами.

В полуфинале 32-летний болгарин в трех сетах победил немца Александра Зверева — 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Эта победа и выход в финал турнира позволят Димитрову вернуться в топ-10 мирового рейтинга ATP. Он поднимется в десятку лучших впервые с 2018 года.

В финале турнира в Майами Димитров сыграет с итальянцем Янником Синнером, который в 1/2 финала обыграл действующего чемпиона турнира Даниила Медведева (6:1, 6:2).