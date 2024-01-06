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Сегодня, 15:33

Димитров вышел в финал турнира в Брисбене и сыграет против Руне

Алина Савинова
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Болгарский теннисист Григор Димитров победил Джордана Томпсона из Австралии в полуфинале турнира в Брисбене.

Матч продолжался 1 час 47 минут и завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу Димитрова.

В финале турнира представитель Болгарии встретится с датчанином Хольгером Руне, который ранее обыграл россиянина Романа Сафиуллина (6:4, 7:6 (7:0)).

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Григор Димитров (Болгария, 2) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:3, 7:5

Теннис
Григор Димитров
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