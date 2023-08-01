Димитров вышел в третий круг турнира в Вашингтоне

1 августа, 22:46
Болгарин Григор Димитров обыграл американца Маккензи Макдональда во втором круге хардового турнира ATP в Вашингтоне (США) — 7:6 (8:6), 6:2. Матч длился 1 час 31 минуту.
В третьем круге 20-я ракетка мира встретится с победителем матча Есихито Нисиока (Япония) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).
Вашингтон (США)
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Григор Димитров (Болгария, 5) — Маккензи Макдональд (США) — 7:6 (8:6), 6:2