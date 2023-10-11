Директор Australian Open подтвердил, что Надаль сыграет на турнире в 2024 году

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили сообщил новость о будущем испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

«Мы можем сообщить, что Рафа вернется. Он отсутствовал большую часть года, но последние несколько дней мы с ним общались и в разговоре с нами он подтвердил, что вернется, чему мы очень рады. Это потрясающе», — приводит Daily mail слова Тили.

Ранее дядя и бывший тренер испанского теннисиста Тони Надаль рассказывал, что спортсмен хочет вернуться на корт на Australian Open-2024.

Испанец не принимал участие в турнирах с момента получения травмы на Australian Open-2023. В начале июня он перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги.

37-летний Надаль является победителем 22 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Всего за карьеру он выиграл 92 титула в одиночном разряде.