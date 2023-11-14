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Сегодня, 01:15

Дмитриева о победе Медведева над Рублевым: «Мы наблюдали страдания бедного Андрея»

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18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала поражение Андрея Рублева от Даниила Медведева в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Турине (6:4, 6:2).

«Это была игра соперников, хорошо знающих друг друга. Но в то же время, это была игра абсолютно противоположных стилей. Рискованный, постоянно атакующий, иногда неоправданно Рублев, и очень четко контролирующий каждый свой удар Медведев. Игрок комбинационного стиля явно превосходил атакующего. Если в первом сете Медведев волновался больше, чем надо, Рублев был свежее, порою даже шла равная игра. Хотя подача Рублева висела на волоске не один раз. То во втором сете, мы наблюдали страдания бедного Андрея. Он так расстроился, что у него ничего не получилось в первом сете, что во втором он перестал бороться», — сказала Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Даниил Медведев. Медведев вывел Рублева из себя. Российское дерби в Турине завершилось разгромом

Следующий матч Медведев проведет против Александра Зверева, а Рублев — против Карлоса Алькараса.

Софья Грецкая

Андрей Рублев
Анна Дмитриева
Даниил Медведев
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