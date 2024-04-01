Доминик Тим вышел во второй круг турнира в Эшториле

1 апреля, 18:12
Австриец Доминик Тим победил немца Максимилиана Мартерера в первом круге грунтового турнира серии ATP 250 в Эшториле (Португалия) — 6:1, 6:7 (3:7), 6:4.
Матч длился 2 часа 17 минут.
Следующим соперником Тима станет Алехандро Давидович Фокина (Испания, 4).
Эшторил (Португалия)
Турнир ATP Millennium Estoril Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Доминик Тим (Австрия) — Максимилиан Мартерер (Германия) — 6:1, 6:7 (3:7), 6:4
Роберто Баутиста Агут (Испания) — Миомир Кецманович (Сербия, 6) — 6:1, 7:5