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16 марта, 10:05

Доминик Тим: «У меня такое чувство, что сейчас есть много игроков, которые могут победить Джоковича и Надаля»

Алина Савинова
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Австриец Доминик Тим считает, что в туре есть много теннисистов, которые могут победить серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.

«У меня такое чувство, что сейчас есть много игроков, которые могут победить этих двух парней [Джоковича и Надаля]. В туре есть отличные ребята, но очевидно, что эти двое и Роджер [Федерер], когда выступал, все еще на уровень выше всех остальных, особенно в турнирах «Большого шлема», — сказал Тим.

На данный момент Джокович является первой ракеткой мира. Надаль занимает 9-ю строчку в рейтинге АТР.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/novak-still-the-mean-to-beat-thiem-backs-djokovic-for-more-grand-slam-success
Теннис
Доминик Тим
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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