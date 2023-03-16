Доминик Тим: «У меня такое чувство, что сейчас есть много игроков, которые могут победить Джоковича и Надаля»

Австриец Доминик Тим считает, что в туре есть много теннисистов, которые могут победить серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.

«У меня такое чувство, что сейчас есть много игроков, которые могут победить этих двух парней [Джоковича и Надаля]. В туре есть отличные ребята, но очевидно, что эти двое и Роджер [Федерер], когда выступал, все еще на уровень выше всех остальных, особенно в турнирах «Большого шлема», — сказал Тим.

На данный момент Джокович является первой ракеткой мира. Надаль занимает 9-ю строчку в рейтинге АТР.