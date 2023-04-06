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Сегодня, 17:35

Доминик Тим впервые с октября вышел в четвертьфинал турнира ATP

Ана Горшкова
Корреспондент
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Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл американца Бена Шелтона во втором круге турнира ATP 250 в Эшториле (Португалия).

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты.

111-я ракетка мира Тим 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету 39-й ракетки ни одного эйса, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Тим одержал две победы подряд впервые с октября. Тогда он дошел до полуфинала в Антверпене. После этого он выиграл два из 12 матчей.

В четвертьфинале 29-летний спортсмен сыграет с победителем матча Роберто Баутиста Агут (Испания) — Кантен Алис (Франция).

Эшторил (Португалия)

Турнир ATP Millennium Estoril Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Тим (Австрия) — Бен Шелтон (США, 8, WC) — 6:2, 6:2

Теннис
Доминик Тим
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