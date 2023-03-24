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Сегодня, 17:13

Доминик Тим: «Мне не хватает уверенности в себе, и я должен убедиться, что верну ее»

Алина Савинова
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Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение от итальянца Лоренцо Сонего в первом круге турнира в Майами.

«Был напряженный первый сет. К сожалению, после тай-брейка я ненадолго потерял концентрацию, стал проигрывать 4:0 и только потом смог вернуться в игру. Небольшая потеря концентрации, легкое напряжение стали причиной того, что я проиграл и второй сет. Конечно, мне также не хватает уверенности в себе, и я должен убедиться, что верну ее», — сказал Тим.

Турнир серии «Мастерс» в Майами стартовал 19 марта и завершится 2 апреля.

Источник: https://tennisuptodate.com/atp/there-is-a-bit-of-a-lack-of-self-confidence-thiem-pondering-tennis-future-after-miami-exit
Теннис
Доминик Тим
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