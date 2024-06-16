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Сегодня, 16:33

Дрейпер выиграл турнир в Штутгарте и завоевал первый титул в карьере

Алина Савинова
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Британский теннисист Джек Дрейпер стал победителем травяного турнира в Штутгарте.

В финале 22-летний британец обыграл итальянца Матео Берреттини — 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Встреча между спортсменами продолжалась 2 часа 8 минут.

Дрейпер 12 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из трех. На счету Берреттини 14 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из четырех.

Британец завоевал своей первый титул на уровне АТР. На данный момент он занимает 40-е место в мировом рейтинге.

Теннис
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