Дядя Джоковича избран президентом Теннисного союза Сербии

Горан Джокович, дядя 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, избран главой Теннисного союза Сербии (TSS).

«Моя цель — улучшить то, что мы начали делать. Основа всего — финансирование. Я хотел бы поблагодарить предыдущего президента Мирко Петровича и, конечно, президента Сербии Александра Вучича, которые помогли решить серьезную финансовую проблему, стоявшую перед нами», — приводит слова Горана официальный сайт TSS.

В августе Новак Джокович стал третьим теннисистом в истории, которому удалось выиграть карьерный «Золотой шлем».