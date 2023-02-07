Тони Надаль: «Рафаэль не думает об уходе из тенниса. Ему нужны еще 3-4 недели восстановления»

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони высказался о карьере теннисиста и о его соперничестве с сербом Новаком Джоковичем.

«Он по-прежнему в хорошей форме и будет продолжать карьеру до тех пор, пока будет находиться в нужных кондициях. А сейчас ему требуются еще три-четыре недели на отдых и восстановление после травмы бедра.

Будет сложно в конечном итоге опередить Джоковича по количеству титулов на «Больших шлемах», потому что Новак свежее. У Рафаэля есть шанс на «Ролан Гаррос», поэтому посмотрим. Так или иначе, борьба с настолько великим чемпионом, каким является Джокович, будет трудной», — приводит слова Тони Надаля Marca.

Надаль 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос», четыре раза – US Open, два – Уимблдон и два – Australian Open.