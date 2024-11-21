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Сегодня, 13:25

Дядя Надаля остался недоволен церемонией прощания с завершившим карьеру испанцем

Владислав Маслов
Корреспондент
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Тони Надаль, дядя недавно завершившего карьеру теннисиста Рафаэля Надаля, заявил, что ожидал большего от прощальной церемонии, посвященной спортсмену.

Рафаэль Надаль сыграл свой последний матч в карьере 19 ноября, уступив нидерландцу Ботику ван де Зандсхюлпу в 1/4 финала Кубка Дэвиса-2024 (4:6, 4:6). Турнир проходил в испанской Малаге.

«У меня была работа в Мадриде, поэтому я не смог приехать. Я видел все по телевизору. Прощание было достойным? Нет (смеется). Поддержка публики была сильной. Мне нравится, что на таких мероприятиях показывают фотографии. Мне бы хотелось увидеть изображения Рафаэля с Кубком Дэвиса в Севилье, в турнире в Мадриде, «Ролан Гаррос» или «Уимблдон», потому что это вызывает больше эмоций. Я не хочу кого-то критиковать, у организаторов были хорошие намерения. Но мне бы хотелось чего-то другого. В наши дни можно делать гораздо более трогательные шоу, показывая фото под музыку. А Рафаэль — парень, чьи фотографии передают страсть и эмоции. Если бы они сделали это, все было бы на высоте», — цитирует Тони Надаля портал Puntodebreak.

Рафаэль Надаль занимает 2-е место в истории по победам в турнирах «Большого шлема» (22), а также является обладетелем рекорда по числу побед на «Ролан Гаррос» (14). 38-летний испанец — обладатель карьерного «Золотого шлема» в теннисе (победа на «Уимблдоне», «Ролан Гаррос», US Open, Australian Open и Олимпийских играх).

Рафаэль Надаль. Надаль завершил карьеру слишком поздно. Великий испанец верил, что может победить время

Источник: Puntodebreak
Теннис
Рафаэль Надаль

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