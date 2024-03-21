Джере сыграет против Хачанова во втором круге турнира в Майами

Сербский теннисист Ласло Джере обыграл Коулмана Вонга из Гонконга в первом круге турнира в Майами.

Матч продолжался 2 часа 11 минут и завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:3) в пользу серба.

В следующем круге Джере встретится с россиянином Кареном Хачановым, который получил 15-й номер посева на турнире.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ласло Джере (Сербия) — Коулман Вонг (Гонконг, Q) — 7:5, 7:6 (7:3)