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Сегодня, 18:31

Джере вышел в финал турнира в Гамбурге

Руслан Минаев
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Серб Ласло Джере обыграл китайца Чжан Чжичжэнь в полуфинале грунтового турнира ATP в Гамбурге (Германия) — 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 1 минуту.

Для 28-летнего серба это первый финал турнира ATP в этом году и 5-й в карьере. На грунте теннисист выиграл турниры в Рио-де-Жанейро в 2019-м и на Открытом чемпионате Сардинии в 2020-м.

В финале Джере встретится с победителем матча Артур Филс (Франция) — Александр Зверев (Германия, 4).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 831 515 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Ласло Джере (Сербия) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:3, 6:2

Теннис
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