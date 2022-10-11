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Сегодня, 13:53

Джокович: «35 — это не то же самое, что 25»

Алина Савинова

Сербский теннисист Новак Джокович высказался об успехах на данном этапе своей спортивной карьеры.

«Я всегда надеялся, что у меня будет отличная карьера. Очевидно, я не знал, сколько финалов мне предстоит сыграть и турниров, но моим намерением всегда было достичь самых высоких высот в нашем виде спорта. Я очень счастлив, что могу так хорошо играть на данном этапе своей жизни. 35 — это не то же самое, что 25», — приводит Tennisworld слова серба.

Джокович является победителем 21 турнира «Большого шлема» и чемпионом 38 турниров серии ATP Мастерс 1000.

9 октября он обыграл грека Стефана Циципаса в финальном матче турнира в Астане и квалифицировался на Итоговый турнир ATP.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Novak_Djokovic/122038/novak-djokovic-35-is-not-the-same-as-25-/
Теннис
Новак Джокович
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