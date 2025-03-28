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28 марта, 23:25

Джокович победил Димитрова и вышел в финал «мастерса» в Майами

Руслан Минаев
Новак Джокович.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Серб Новак Джокович вышел в финал турнира серии ATP 1000 в Майами.

5-я ракетка мира в двух сетах полуфинального матча победил болгарина Григора Димитрова со счетом 6:2, 6:3. Игра длилась 1 час 11 минут.

Димитров допустил 32 невынужденные ошибки, против 5 — у Джоковича.

Серб вышел в финал «мастерса» и сыграет с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Тэйлор Фритц (США).

Для 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» это первый финал в ATP-туре с октября 2024-го. Тогда Джокович уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале «мастерса» в Шанхае.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 4) — Григор Димитров (Болгария, 14) — 6:2, 6:3

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Теннис
Григор Димитров
Новак Джокович
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