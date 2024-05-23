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Сегодня, 06:33

Джокович доволен тем, что провел теннисный матч на турнире в Женеве в день своего рождения

Виктория Кравченко
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал тот факт, что провел матч на турнире в Женеве в день своего рождения. Во втором круге спортсмен обыграл 85-ю ракетку мира, немца Янника Ханфмана со счетом 6:3, 6:3.

«Это определенно было уникальное празднование дня рождения. Я получил так много любви от всех вас и скрепил это буквой W. Любовь для меня, победа для вас! Увидимся завтра», — написал Джокович в социальной сети.

22 мая теннисисту исполнилось 37 лет.

В третьем круге Джокович сыграет против победителя пары Денис Шаповалов — Таллон Грикспор. Встреча состоится сегодня, 22 мая.

Ранее серб включил Даниила Рублева в число фаворитов «Роллан Гаррос».

Теннис
Новак Джокович
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