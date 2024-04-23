Джокович и Бонмати стали спортсменами года по версии Laureus

Сербский теннисист Новак Джокович и испанская футболистка Айтана Бонмати стали спортсменами года по версии Laureus.

36-летний серб получил награду в пятый раз, 26-летняя испанка — в первый раз. Официальное мероприятие по награждению прошло в Мадриде.

Награду «Прорыв года» получил футболист «Реала» Джуд Беллингем, «Паралимпиец года» получила Диде де Гроот из Нидерландов, «Командой года» стала женская сборная Испании по футболу, «Вовращение года» — американская гимнастка Симона Байлз.

В 2023 году спортсменами года стали аргентинский футболист Лионель Месси и ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.