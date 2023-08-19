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Сегодня, 13:16

Джокович квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Алина Савинова
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Сербский теннисист Новак Джокович отобрался на Итоговый турнир ATP-2023.

36-летний серб завоевал путевку на Итоговый турнир после победы над американцем Тэйлором Фритцем в четвертьфинале турнира в Цинциннати. Первым на турнир, завершающий сезон, квалифицировался испанец Карлос Алькарас.

Джокович в 16-й раз за карьеру сыграет на Итоговом турнире. Он является третьим теннисистом в истории по этому показателю с Джимми Коннорсом. Всего сербский теннисист шесть раз становился победителем турнира.

Итоговый турнир ATP-2023 пройдет в Турине с 12 по 19 ноября.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/novak-djokovic-nitto-atp-finals-2023-qualification
Теннис
Новак Джокович
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