Джокович квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Сербский теннисист Новак Джокович отобрался на Итоговый турнир ATP-2023.

36-летний серб завоевал путевку на Итоговый турнир после победы над американцем Тэйлором Фритцем в четвертьфинале турнира в Цинциннати. Первым на турнир, завершающий сезон, квалифицировался испанец Карлос Алькарас.

Джокович в 16-й раз за карьеру сыграет на Итоговом турнире. Он является третьим теннисистом в истории по этому показателю с Джимми Коннорсом. Всего сербский теннисист шесть раз становился победителем турнира.

Итоговый турнир ATP-2023 пройдет в Турине с 12 по 19 ноября.