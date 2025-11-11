Джокович мечтает о матче со своим сыном Стефаном

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что хотел бы сыграть в официальном матче со своим сыном Стефаном.

— Ты бы хотел сыграть со своим сыном в официальном матче?

— Да, это моя мечта, — сказал Джокович в интервью Пирсу Моргану.

— Ты ведь не позволил бы ему победить?

— Я бы надрал ему зад (смеется).

38-летний Джокович является победителем 24 турниров «Большого шлема». В этом сезоне он выиграл соревнования в Женеве и Афинах. Теперь на его счету 101 титул на уровне АТР в одиночном разряде.