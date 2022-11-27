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Сегодня, 12:18

Джокович может начать новый теннисный сезон с турнира в Аделаиде

Алина Савинова
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21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович может начать сезон-2023 с выступления на турнире ATP 250 в Аделаиде (Австралия), сообщает Tennis World со ссылкой на сербские СМИ.

Напомним, что сербскому теннисисту выдали временную визу для въезда в Австралию. Новый министр иммиграции Эндрю Джайлс официально отменил решение предыдущего министра, аннулировавшего визу Джоковича, что повлекло за собой запрет на въезд в страну в течение трех лет.

Турнир в Аделаиде пройдет с 2 по 8 января, за неделю до Открытого чемпионата Австралии. Ранее стало известно, что в нем также примут участие британец Энди Маррей и итальянец Янник Синнер.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Novak_Djokovic/124593/novak-djokovic-makes-a-particular-choice-for-2023/
Теннис
Новак Джокович
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