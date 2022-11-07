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Сегодня, 00:26

Джокович: «На этом этапе карьеры для меня важен каждый турнир»

Сергей Разин
корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от Итогового турнира ATP.

«На этом этапе карьеры для меня важен каждый турнир. Я стараюсь выиграть везде, где выступаю. Это не секрет. Именно с таким настроем я поеду в Турин. Я очень хорошо чувствую себя на корте, показываю очень, очень хороший теннис. Нужно быть готовым, свежим. Плюс в том, что там в группе между матчами есть день отдыха, так что будет время на восстановление.

В прошлом году я там выступал, показал хорошую игру, дошел до полуфинала, провел упорный матч против Зверева, который потом взял титул. Так что я знаком с условиями. Мяч там лучше летит, потому что город на возвышенности. Все довольно быстро. Нужно хорошо подавать», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Итоговый турнир ATP пройдет в Турине с 13 по 20 ноября. В прошлом году победителем стал немец Александр Зверев.

Новак Джокович
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