Джокович на русском поздравил Рублева с победой на турнире в Монте-Карло

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил россиянина Андрея Рублева с победой на турнире в Монте-Карло.

В финале Рублев обыграл датчанина Хольгера Руне — 5:7, 6:2, 7:5.

Серб опубликовал пост в соцсетях и написал на русском языке: «Молодец».

Также к поздравлениям присоединились остальные теннисисты.

Испанец Карлос Алькарас написал в соцсетях: «Поздравляю. Ты заслужил это, Андрей!»

Представитель Германии Александр Зверев также обратился к Рублеву: «Дааааааааааааа! Андрей заслужил как никто».

Греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост, подписав: «Он это заслужил. Он славный парень».

Эта победа стала первой в карьере 25-летнего Рублева на турнирах ATP-1000. Трофей россиянину вручили правящий князь Монако Альбер II c супругой. Ранее он выходил в финал Монте-Карло-2021 и Цинциннати-2021.