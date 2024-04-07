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Сегодня, 09:09

Джокович назвал имя лучшего теннисиста мира в 2024 году

Виктория Кравченко
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Первая ракетка мира Новак Джокович назвал имя лучшего теннисиста текущего года.

«Янник Синнер на данный момент лучший игрок в мире в этом году. Он добился огромных успехов. Он значительно улучшился. В целом его игра, его подача, его движения и психологический настрой, он всегда рядом», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

Он отметил, что в важных матчах Синнер отличается от остальных. Он извлекает важные уроки из своего предыдущего опыта и становится более жестким игроком.

Турнир в Монте-Карло пройдет с 7 по 14 апреля. Джокович получил первый номер посева и во втором круге «мастерса» сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным или квалифайером.

Новак Джокович
Янник Синнер
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