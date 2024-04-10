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Сегодня, 09:37

Джокович — о матче с Музетти: «Я никого и ничего не боюсь»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от матча с итальянцем Лоренцо Музетти в третьем круге «мастерса» в Монте-Карло.

«Очевидно, он один из самых талантливых игроков на грунте, у него прекрасный одноручный удар слева. Он очень спортивный и может выдать много хороших вещей. Он один из самых многообещающих молодых игроков не только Италии, но и мира в целом. Но я никого и ничего не боюсь», — приводит Sportskeeda слова Джоковича.

Во втором раунде Джокович одержал победу над россиянином Романом Сафиуллиным со счетом 6:1, 6:2.

«Мастерс» в Монте-Карло проходит с 7 по 14 апреля. Его призовой фонд составляет 5 950 575 евро. Действующим чемпионом турнира является представитель России Андрей Рублев.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-i-m-scared-anybody-novak-djokovic-brushes-2023-loss-lorenzo-musetti-exudes-confidence-ahead-monte-carlo-masters-3r-rematch?key1=newsnowltennis
Теннис
Новак Джокович
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