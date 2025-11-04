Джокович: «Я играю в теннис не только ради достижений»

Пятая ракетка мира Новак Джокович назвал причины, по которым продолжает играть в теннис.

«Многие думали, что после Олимпиады, после завоевания золота, я завершу карьеру. Но я играю в теннис не только ради достижений. Конечно, они — важная часть моей мотивации, но я также играю в теннис, потому что мне действительно нравится соревноваться. Мне нравится сам процесс и все, что теннис дает мне: лично, моей семье, а также то, что я привношу в теннис, пока остаюсь активным профессионалом», — приводит слова теннисиста SDNA.