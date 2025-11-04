Видео
4 ноября, 11:41

Джокович: «Я играю в теннис не только ради достижений»

Сергей Ярошенко

Пятая ракетка мира Новак Джокович назвал причины, по которым продолжает играть в теннис.

«Многие думали, что после Олимпиады, после завоевания золота, я завершу карьеру. Но я играю в теннис не только ради достижений. Конечно, они — важная часть моей мотивации, но я также играю в теннис, потому что мне действительно нравится соревноваться. Мне нравится сам процесс и все, что теннис дает мне: лично, моей семье, а также то, что я привношу в теннис, пока остаюсь активным профессионалом», — приводит слова теннисиста SDNA.

38-летний серб является 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» и чемпионом в одиночном мужском разряде на Олимпиаде-2024 в Париже.

3

  • Александр Иванов

    Великий Джоко ! 24 ТБШ !! Может говорить и делать всё, что пожелает. Послал пропутинского Вучича на .. и уехал жить в Грецию, вместе с турниром. А спортом он действительно наслаждается, видел его на последних матчах баскетбольного Олимпиакоса

    04.11.2025

  • Djin Ignatov

    Ради денег !

    04.11.2025

  • Den211

    Джок настолько приучил весь мир к своим победам, что игра "на интерес" ну никак не вяжется с его величием. Джокович и 5-я ракетка мира это кажется нонсенс какой-то. Все же наступает момент когда пора завершать...

    04.11.2025

    Теннис
    Новак Джокович
