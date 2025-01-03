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Сегодня, 17:50

Джокович назвал заслуженной победу Опелки в четвертьфинале турнира в Брисбене

Алина Савинова
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Сербский теннисист Новак Джокович пожелал удачи американцу Райлли Опелке в полуфинале турнира в Брисбене.

В пятницу, 3 января, 7-я ракетка мира уступил Опелке в четвертьфинале соревнований со счетом 6:7 (6:8), 3:6. Американец занимает 293-е место в рейтинге АТР.

«Невероятная игра, Райлли. Абсолютно заслуженно. Удачи!» — написал Джокович в своих соцсетях.

Опелка впервые с июля вышел в полуфинал АТР. На этой стадии в турнире в Брисбене он сыграет с французом Джованни Мпетши Перрикаром.

Теннис
Новак Джокович
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