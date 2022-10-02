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Сегодня, 21:35

Джокович не будет сниматься с Astana Open

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», сербский теннисист Новак Джокович не собирается сниматься с турнира АТР 500 в Астане, несмотря на плотный соревновательный график.

В воскресенье в Тель-Авиве 35-летний серб выиграл финал у хорвата Марина Чилича (6:3, 6:4), а уже во вторник должен стартовать на турнире в Казахстане.

В оргкомитете Astana Open «СЭ» сказали, что Джокович будет в Астане в понедельник.

В первом круге серб должен сыграть с чилийцем Кристианом Гарином. Джокович получил wild card и 4-й номер «посева» и находится в одной половине сетки с россиянином Даниилом Медведевым.

Даниил Медведев. Медведев и Рублев собрали в Астане митинг на 100 человек. Русских в Казахстане любят

Новак Джокович
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Джокович победил Чилича в финале турнира в Тель-Авиве