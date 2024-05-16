Джокович: «Я никогда не скажу, кого считаю величайшим игроком в теннисе»

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что не хочет называть имя игрока, которого считает величайшим в истории, из-за уважения ко всем чемпионам.

36-летний теннисист является рекордсменом по количеству титулов в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде среди мужчин (24). Всего на его счету 99 титулов АТР (из них 98 — в одиночном разряде).

«Мне очень тяжело вести подобную дискуссию. Но думаю, что, когда дело касается тенниса, я испытываю приятные эмоции от того, что люди об этом говорят. Ведь чем больше людей об этом спорят, тем больше разговоров ведется о нашем виде спорта, что приносит ему только пользу. Но я никогда не скажу, кого я считаю величайшим игроком в теннисе, я оставлю это другим. В основном я придерживаюсь такой позиции из уважения ко всем великим чемпионам из всех поколений», — сказал Джокович в подкасте Ника Кирьоса Good Trouble.

Ранее Джокович неоднократно заявлял, что его главным соперником в карьере является Рафаэль Надаль. 37-летний испанец за карьеру выиграл 22 турнира «Большого шлема».