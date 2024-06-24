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Сегодня, 08:57

Джокович обошел Алькараса в рейтинге ATP

Виктория Кравченко
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
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Сербский теннисист Новак Джокович поднялся на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На прошлой неделе неделе испанец Карлос Алькарас проиграл британцу Джеку Дрэйперу во втором круге турнира в Лондоне и потерял 450 очков. Благодаря этому Джокович поднялся на вторую строчку. Серб на данный момент восстанавливается после операции.

Поляк Хуберт Хуркач поднялся с девятого места на седьмое, а австралиец Алекс де Минаур потерял две позиции. Возглавляет рейтинг итальянский теннисист Янник Синнер.

Среди россиян продолжает лидировать Даниил Медведев, занимая пятое место. Следом идет Андрей Рублев.

Рейтинг АТР, версия от 24 июня:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9890 очков;

2 (3). Новак Джокович (Сербия) — 8360;

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8130;

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6905;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6445;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4420;

7 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 4235;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025;

9 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 3830;

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3750...

21 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1780...

43 (40). Роман Сафиуллин (Россия) — 1077...

50 (50). Павел Котов (Россия) — 944...

99 (97). Аслан Карацев (Россия) — 615.

Карлос Алькарас
Новак Джокович
Янник Синнер
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