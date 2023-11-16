Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:49

Джокович обыграл Хуркача на итоговом турнире ATP

Игнат Заздравин
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сербский теннисист Новак Джокович обыграла поляка Хуберта Хуркача в матче Итогового турнира ATP — 7:6 (7:1), 4:6, 6:1.

Игра продолжалась 2 часа 6 минут.

Джокович сделал 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Хуркача 24 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт.

36-летний серб занимает второе место в Зеленой группе. Хуркач идет предпоследним.

Ранее сообщалось, что итальянец Янник Синнер первым в этой группе вышел в плей-офф турнира.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Зеленая группа

Новак Джокович (Сербия, 1) — Хуберт Хуркач (Польша, 9) — 7:6 (7:1), 4:6, 6:1

Теннис
Новак Джокович
Хуберт Хуркач
1
14
Читайте также
Наших фигуристов селят на «Гран-при» к тараканам. Они правда гордость страны?
«Кайфую от Китая». Швед — о пользе жесткого лимита и почему CBA популярнее Евролиги
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Синнер вслед за Медведевым вышел в полуфинал Итогового турнира ATP