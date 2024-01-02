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Сегодня, 10:09

Джокович обыграл Легечку на Объединенном кубке

Сергей Разин
корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович в матче Объединенного кубка обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. На счету 36-летнего серба 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

После этого матча счет в серии Чехия — Сербия 1:1. Следующую игру команды проведут в миксте.

Австралия

Объединенный Кубок

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа E (Перт)

Чехия — Сербия

Иржи Легечка — Новак Джокович — 1:6, 7:6 (7:3), 1:6

Новак Джокович
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