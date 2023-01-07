Джокович обыграл Медведева в полуфинале турнира в Аделаиде

Сегодня, 14:57
Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в финал турнира в Аделаиде (Австралия). В полуфинале он проиграл сербу Новаку Джоковичу — 3:6, 4:6.
Матч продолжался 1 час 24 минуты. Сербский теннисист пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех. Медведев сделал пять эйсов, допустил две ошибки на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех.
В финале турнира Джокович сыграет с американцем Себастьяном Кордой.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 1
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 6:4