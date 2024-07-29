Джокович — Маррею: «У тебя была шикарная карьера. Спасибо за то, что вдохновлял нас»

Сербский теннисист Новак Джокович пошутил над совместной фотографией с Энди Марреем, которую британец выложил в соцсети.

«Энди, мне нравилось играть против тебя, играть вместе в паре и делить прекрасные моменты в качестве друзей. Насчет любовников я пас. Надеюсь, ты поймешь. У тебя была просто шикарная карьера, легендарная. Спасибо за то, что вдохновлял всех нас, игроков, и многих людей по всему миру», — написал Джокович соцсетях.

Ранее 37-летний Маррей объявил, что предстоящая Олимпиада станет последним турниром в его профессиональной карьере.

В ходе карьеры британец дважды становился победителем Уимблдона (2013, 2016) и один раз — US Open (2012). Всего на его счету 46 титулов на турнирах ATP.