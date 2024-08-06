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Париж-2024

Сегодня, 10:13

Джокович: «Пройдена ли моя карьера? Да и нет»

Алина Савинова
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович ответил на вопрос о том, пройдена ли его карьера.

«С одной стороны, да, пройдена, потому что благодаря золотой медали у меня теперь есть все достижения. С другой стороны — нет, потому что я люблю этот вид спорта. Я играю не только для того, чтобы побеждать в турнирах. Я не думаю о будущем, я действительно хочу быть в настоящем моменте, чтобы праздновать. Это был долгий путь, много-много лет мечтаний о том, чтобы держать золотую медаль. Так что теперь речь идет о счастье, радости и праздновании», — заявил Джокович.

Новак Джокович с&nbsp;золотой медалью Олимпиады в&nbsp;Париже. Джокович закрыл олимпийский гештальт. Новаку понадобилось пять Олимпиад, чтобы окончательно стать великим

4 августа серб стал победителем теннисного турнира на Олимпиаде в Париже. Он выиграл финальный матч у испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). 37-летний Джокович впервые в карьере взял золото Олимпиады. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Олимпийских игр-2008 в Пекине.

Джокович также является семикратным победителем Итогового турнира ATP, обладателем Кубка Дэвиса 2010 года в составе сборной Сербии. Всего он выиграл 100 турниров АТР (из них 99 — в одиночном разряде).

Источник: sabcsport.com
Теннис
Олимпиада
Новак Джокович
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