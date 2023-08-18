Джокович победил Монфиса в третьем круге турнира в Цинциннати

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в третьем круге турнира в Цинциннати. В двух сетах он переиграл француза Гаэля Монфиса — 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 9 минут. На счету 36-летнего серба 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 из 5 реализованных брейк-пойнтов. 36-летний француз 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 из 1 брейк-пойнтов.

Следующим соперником серба будет американец Тэйлор Фритц.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 6:2