17 ноября, 13:05

Джокович побил рекорд Федерера по числу сезонов в топ-4 рейтинга ATP

Анастасия Пилипенко

Сербский теннисист Новак Джокович, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира, в 16-й раз в карьере закончил сезон в топ-4 мирового рейтинга ATP.

По итогам 2025 года Джокович сохранил четвертую позицию в мировом рейтинге и обновил рекорд по количеству сезонов в топ-4 теннисистов мира. Ранее это достижение принадлежало швейцарцу Роджеру Федереру (15 сезонов в топ-4).

В текущем сезоне Джокович дошел до полуфиналов на всех турнирах «Большого шлема». Он также выиграл два турнира ATP 250 в Женеве (Швейцария) и Афинах (Греция).

1

  • Den Tarasov

    Новак пока что лучший всех времен и народов!

    17.11.2025

    Теннис
    Новак Джокович
    Роджер Федерер
